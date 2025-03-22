موعد عرض مسلسل حكيم باشا والقنوات الناقلة في رمضان 2025

حقق مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان الذي يعرض داخل الموسم الرمضاني 2025، نجاح كبير وكما تفاعل معه الجمهور منذ عرضه، لذلك يترقب المشاهدين موعد العرض والقنوات الناقلة.

ويستعرض لكم موقع الموجز تفاصيل موعد عرض مسلسل حكيم باشا الذي يعرض في رمضان 2025.



موعد عرض مسلسل حكيم باشا



ويعرض مسلسل حكيم باشا، خلال شهر رمضان 2025 على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الساعة 2:30 صباحا، و9:30 صباحا، الإعادة 1:15 مساء



القنوات الناقلة لمسلسل حكيم باشا



ويعرض مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان 2025 علي عدد شاشات هم قناة الحياة، وقناة سي بي سي ، وقناة سي بي سي دراما، بالإضافة لعرضه علي المنصة الإلكترونية Watch it.





قائمة أبطال المسلسل حكيم باشا

ويشارك في مسلسل حكيم باشا، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد فهيم، سلوى خطاب، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، أحمد صيام، محمد نجاتي، منذر رياحنة، سلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومن تأليف محمد الشواف، ومن إنتاج شركة سينرجي.





قصة مسلسل حكيم باشا

ومسلسل حكيم باشا تدور أحداقه حول حكيم التي يعمل في التنقيب وتجارة الآثار، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرا لذكاءه الشديد ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على كل أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداءه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.





ومسلسل حكيم باشا، هو تحولًا جديدًا لمصطفى شعبان، إذ يخوض لأول مرة تجربة الدراما الصعيدية، متخليًا عن الأدوار الرومانسية والكوميدية التي اشتهر بها سابقًا.



عدد حلقات مسلسل حكيم باشا



وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا، على مدار الـ30 حلقة خلال شهر رمضان 2025، ويعد العمل من أبرز المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها الجمهور بحماس، لأنه حيث يجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية وسط أجواء صعيدية أصيلة.



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