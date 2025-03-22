موعد عرض مسلسل الأميرة "ضل حيطة" والقنوات الناقلة في رمضان

يعد مسلسل الأميرة "ضل حيطة"، بطولة ياسمين صبري، الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، من أبرز الأعمال الدرامية القصيرة حيث حقق العمل نجاح كبير وتفاعل معه المشاهدين.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل الأميرة، الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.





موعد عرض مسلسل الأميرة



حقق مسلسل الأميرة "ضل حيطة"، بطولة ياسمين صبري، نجاح كبير بين الجمهور منذ عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، لذلك يترقب المتابعين والمشاهدين مواعيد عرض العمل والقنوات الناقلة.







ويعرض مسلسل الأميرة من بطولة ياسمين صبري في النصف الثاني من رمضان حصريا على شاشة قناة ON في تمام الساعة 11:00 مساء والإعادة في تمام الساعة 9:30 صباحا.



القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، وقناة ON دراما، كما سبق وعرض قناة أبوظبي في النصف الأول من رمضان 2025.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.



وكما تتعرض للخيانة من زوجها نيقولا معوض، وتنشب بينهم العديد من المشاكل ضمن أحداث العمل، وكما تتعرض للخيانة والخزلأن من قبل صديقها المقرب





عدد حلقات مسلسل الأميرة

وينتمي مسلسل الأميرة إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور الأحداث على مدار الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025، وتدور الأحداث في إطار دراما اجتماعي.

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