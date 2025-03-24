حافظ على صحتك في رمضان.. 7 نصائح أساسية لا تفوّتها

صحة الجسم في رمضان.. يعد شهر رمضان فرصة مثالية لتعزيز صحة الجسم من خلال اتباع عادات غذائية وسلوكية صحيحة، إلا أن بعض العادات الخاطئة قد تؤثر سلبًا على النشاط والحيوية خلال ساعات الصيام، ومع التغيرات التي يمر بها الجسم نتيجة الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة، يصبح الحفاظ على التوازن الغذائي والاهتمام بالعادات الصحية أمرًا ضروريًا.

ويستعرض الموجز أبرز 7 نصائح تساهم في تعزيز صحة الجسم فى رمضان، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على الترطيب، وممارسة العادات الصحية التي تضمن أداءً أفضل للجسم طوال الشهر الفضيل.

صحة الجسم في رمضان

كيف تحافظ على صحة الجسم في رمضان

يُنصح بعدم تخطي وجبة السحور، حيث توفر الطاقة اللازمة للصيام حتى موعد الإفطار، وتعتبر هذه الوجبة ضرورية بشكل خاص لكبار السن، والمراهقين، والحوامل، والمرضعات، وحتى الأطفال الذين يختارون الصيام.

الحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف

من المهم شرب كميات كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، حيث يحتاج الشخص البالغ إلى ما بين 2 إلى 3 لترات يوميًا، و يفضل تجنب المشروبات التي تؤدي إلى الجفاف، مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، واستبدالها بعصائر الفاكهة الطازجة أو الحليب، بالإضافة إلى الماء، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الشوربات، والخضروات، والفواكه مثل البطيخ والخيار.

صحة الجسم في رمضان

الوقاية من فقدان السوائل الزائد

يعد تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أمرًا مهمًا، خاصة في المناطق ذات الطقس الحار، حيث يؤدي التعرق إلى فقدان كميات كبيرة من الماء، ويمكن أن يسبب الجفاف فقدانًا غير صحي للوزن، لذا يُنصح بالبقاء في أماكن مظللة أو مكيفة للحد من فقدان السوائل.

اتباع نظام غذائي متوازن

يجب أن تشمل الوجبات مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والبروتينات، والدهون الصحية المستخلصة من المكسرات وزيت الزيتونن كما يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، مثل العدس، والفاصوليا، والأرز، حيث تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

صحة الجسم في رمضان

الأطعمة التي يجب تجنبها أو الحد منها

من الأفضل تقليل استهلاك الأطعمة المالحة، مثل اللحوم المصنعة، والأجبان المالحة، والصلصات، لأنها تزيد من فقدان الماء، كما يفضل الحد من الأطعمة المقلية والدهنية، والاعتماد على الشوي أو الطهي بالبخار كبدائل صحية، ولتجنب زيادة الوزن، يُنصح بالابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على السكريات المكررة، واستبدالها بالفواكه الطبيعية.

تناول الطعام ببطء وباعتدال

يفضل تناول وجبة الإفطار ببطء وبكميات معتدلة لتجنب الشعور بعدم الراحة أو عسر الهضم، و يساعد ذلك في منح الجسم الوقت الكافي لاستيعاب الشعور بالشبع، مما يقلل من احتمالية تناول الطعام بكميات زائدة.

صحة الجسم في رمضان

ممارسة النشاط البدني الخفيف

على الرغم من أن الصيام قد يكون مرهقًا، إلا أنه لا يُنصح بالخمول طوال اليوم، و يمكن لممارسة المشي الخفيف أو تمارين التمدد أن تساعد في الحفاظ على النشاط دون التأثير سلبًا على طاقة الجسم، ويفضل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات النهار الحارة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يعد النوم الكافي عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان، حيث يساعد في تجنب الإرهاق ويحافظ على التركيز والطاقة.

صحة الجسم في رمضان

اقرأ أيضا:

زيت الكمون.. الحل السحري لمنع تساقط الشعر وتعزيز نموه

نصائح لتخفيف آلام الظهر أثناء القيادة لمسافات طويلة