بث مباشر ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش في بطولة كأس العاصمة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش والتي تجمعهما مساء اليوم الاثنين، علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش

شاهد ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

شاهد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الأهلي ضد طلائع الجيش الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يوسف جمال ومعتز محمد وطارق فوزي، فارس الشافعي.

خط الوسط: هشام مصطفى، محمد احمد شيبا، فارس خالد.

خط الهجوم: حسام عادل ومحمد رأفت وسمير محمد.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

مشاهدة ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

تنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش مساء اليوم الاثنين، 24 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورالمجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025.

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بث مباشر ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

الان ماتش الأهلي ضد طلائع الجيش

يتم نقل قمة فريق الأهلي ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الاثنين 24 مارس الجاري عبر قناة on sport 1.

الأهلي ضد طلائع الجيش

بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الاثنين الذي يجمعهما علي ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر ، للتقدم خطوة نحو التتويج بالبطولة.

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