تاريخ مواجهات مصر وسيراليون قبل قمة الليلة بتصفيات كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة منتخب مصر ضد سيراليون، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

يحتل منتخب الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، والتي يتواجد بها منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويملك منتخب مصر في رصيده 13 نقطة، بعد خوض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل واحد.

تاريخ لقاءات منتخب مصر وسيراليون

التقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب سيراليون في 3 لقاءات سابقة اثنين منها فى تصفيات أمم أفريقيا عام 2012 و حقق منتخب سيراليون الفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بينما كان التعادل نتيجة مباراة القاهرة و مباراة الفريقين الأخيرة كانت في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026 وحقق الفراعنه الفوز بهدفين دون رد.

موعد مواجهة منتخب مصر ضد سيراليون

مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب سيراليون، المقررة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة قمة منتخب مصر ضد سيراليون

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد سيراليون ، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، عبر قناة أوسبورت 1 ، التي حصلت على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات.

تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر ضد نظيره منتخب سيراليون الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد سيراليون

قائمة منتخب مصر ضد سيراليون

يرصد " الموجز" قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة نظيره منتخب سيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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