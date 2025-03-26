موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهير القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد وديا مساء اليوم الأربعاء حيث يسعي كولر خلال هذه المباراة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة بطل السودان.

موعد قمة الأهلي أمام الهلال السوداني

القمة المرتقبة التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 تقام في القاهرة في 1 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 والتي تقام في القاهرة في 1 أبريل المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.



الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت بين فرق الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري عن المواجهات الأتية...

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

جدول مباريات ربع نهائي دوري الأبطال

تقام مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و8 أبريل 2025، كما ستحدد القرعة المواجهات المحتملة في الدور نصف النهائي، حسبما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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