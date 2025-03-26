موعد صلاة التراويح اليوم 26 رمضان 2025 في جميع المحافظات

صلاة التراويح هي صلاة يؤديها المسلمون في كل ليلة من شهر رمضان الكريم وهي قيام شهر رمضان، وكلمة التراويح هي جمع لكلمة (ترويحة) وتعني في أصلها اللغوي إيصال الراحة، أي استراحة، بمعنى زوال المشقة والتعب.

صلاة التراويح

وخلال التالي، يقدم الموجز، كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟، بالإضافة إلي عدد ركعاتها.

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

يقوم المسلم بأداء صلاة العشاء وهي أربع ركعات، ثم يصلّي سنة العشاء وهي ركعتين، وبعد ذلك يصلّي صلاة التراويح. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيمكن لكل مسلم أن يصلّى عدد ركعات بحسب قدرته ويكون بذلك له ثواباّ وأجراً أيضاً. ثم يصلّي صلاة الشفع وهي ركعتين، ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الأعلى وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة الكافرون. ثم يصلّي صلاة الوتر ويقرأ فيها الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم يركع ويرفع يديه ويدعي الله بكل ما يتمنى ولا ينسى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم يسجد.

ويستحب أن المسلم يطل سجوده قدر المستطاع والترفع من سجوده حتى يدعي بكل ما يتمنى من خير الدنيا والآخرة. ومن أحكام صلاة التراويح يستحب الجلوس بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها، وكذلك بين الترويحة الخامسة والوتر. وفي وقت الترويحة يقوم المسلمين بالتسبيح والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

صلاة التراويح

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

قد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ما يدل على التوسعة في صلاة الليل مع عدم تحديد ركعات معينة وأن من السنة أن يصلي المسلم مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين كما ذُكر في الحديث عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى).

وورد عن السيدة عائشة، رضي الله عنها، عندما سُئلت عن صلاة رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، في رمضان عن قيام الليل الذي كان يقيمه النبي، صلّى الله عليه وسلّم، في رمضان قالت: (ما كان رسولُ اللهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يزيدُ في رمضانَ ولا في غيرِه، على إحدَى عشرةَ ركعةً، يُصلِّي أربعًا، فلا تسألُ عن حُسنِهنَّ وطولِهنَّ، ثمَّ يُصلِّي أربعًا، فلا تسأَلْ عن حُسنِهنَّ وطولِهنَّ، ثمَّ يُصلِّي ثلاثًا، فقالت عائشةُ: فقلتُ يا رسولَ اللهِ أتنامُ قبل أن تُوترَ؟ فقال: (يا عائشةُ إنَّ عينيَّ تنامان ولا ينامُ قلبي)). فكان النبي، صلّى الله عليه وسلّم، لا يزيد على إحدى عشر ركعة في رمضان ولا في غير رمضان.

نفهم من هذا أنه لا يوجد عدد ركعات محدد لأداء صلاة التراويح، لكن الأرجح في عدد ركعات صلاة التراويح أنها إضافةً إلى صلاة الشفع والوتر تكون إحدى عشر ركعة.

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

يكون وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وصلاة ركعتين سنة العشاء، ويمتد أداء صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، وتكون صلاتها قبل صلاة الوتر.

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