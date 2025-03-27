مسلسل الحلانجي الحلقة 26.. خلاف بين وردة وشقيقها بسبب طه الحلانجي وسرقة طه

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحلانجي، تهديد المعلم سعيد محمد لطفي لخليل بأن يجعل طه محمد رجب يقوم بسرقة الأوراق من رجل الأعمال محمود قابيل، حتى لا يقدم وصولات الأمانة للشرطة.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 26



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 26، كما شهدت تلك الحلقة مشادة كلامية بين طه وسعيد نتيجة عمل طه الحلانجي مع احدي العصابات التي سوفةتورطه في مشاكل كثيرة، كما نشبت أيضاً مشادة بين وردة "إيناس النجار" وشقيقها نتيجة طه الحلانجي.

مسلسل الحلانجي



وحاول طارق صبري العودة لزوجته ياسمين نجلة رجل الأعمال محمود قابيل وهذا جعل الأمر بينهما يزداد حدة، فيما قام محمود قابيل بتكريم طه الحلانجي في الفندق الذي يعمل به، كما تفاجأ طه الحلانجي بوجود شقيقه سعيد في حفل تكريمه، وقام محمد لطفي وأفراد عصابته بسرقة الأوراق الخاصة من شقة طه الحلانجي، وهذا سوف يجعله يبدأ في محاربتهم.

أبطال مسلسل الحلانجي



مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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