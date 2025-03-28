ملخص مسلسل شهادة معاملة أطفال.. الذهب يعود لعبد الستار الكف

شهدت الحلقة 28 من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" تطورات مثيرة، حيث تكتشف إنجي، ابنة عبد الستار الكف، أن مروان (خالد أنور) لم يكن يحبها حقًا، بل كان يستغل علاقتها بها للوصول إلى معلومات حول والدها. هذه الصدمة تجعلها تتخذ موقفًا حازمًا تجاهه، ويرصد الموجز تفاصيل .

عبد الستار الكف يقترب من الذهب لكن يفقده

يصل عبد الستار الكف وعطية إلى الصندوق الذي يحتوي على الذهب، لكن المفاجأة تحدث عندما يتم القبض عليهما من قبل سعد الحامي والمعلم دبوري، اللذين يستوليان على الصندوق ويحرمانهما من كنزهما الثمين.

خيانة ميرفت وخطيبها وانقلاب الأحداث

ميرفت، ابنة عبد الرحيم غلاب، تتعاون مع خطيبها لسرقة الذهب، لكنه يخونها ويستحوذ عليه لنفسه. ومع ذلك، يتبين لاحقًا أن هذا الشخص يعمل لصالح عبد الستار الكف، مما يؤدي إلى عودة الذهب إليه مجددًا.

اعترافات خطيرة لسعد الحامي

يفجر سعد الحامي مفاجأة مدوية، حيث يعترف بأنه كان وراء محاولة اغتيال عبد الستار الكف قبل 20 عامًا عبر استئجار أحد البلطجية للتخلص منه. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل يجدد تعاونه مع نفس البلطجي (الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي) لتنفيذ المخطط نفسه مجددًا.

موعد عرض الحلقة الجديدة

تعرض الحلقة 28 من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في تمام الساعة 8:30 مساءً على قناة CBC، ليستكمل المشاهدون رحلة الإثارة والتشويق في هذا العمل الدرامي المميز.

ملخص الحلقات السابقة

الحلقة 27: يستعيد عبد الستار الكف ذاكرته ويتذكر مكان الذهب ويوم الحادثة.

الحلقة 26: طليق سما يطالبها بمليون جنيه مقابل التنازل عن الشقة، وتلجأ إلى عبد الستار الكف لمساعدتها.

الحلقة 25: يتصاعد الصراع بين سعد الحامي وزوجاته، حيث ينفصل عن جليلة بعد ضغوط من زوجته الأولى مقبولة.

الحلقة 24: مقبولة تسرق سعد الحامي وتكشف لابنتها أن جدتها لا تزال على قيد الحياة.

الحلقة 23: ابنة عبد الستار الكف وصديقها وحيد يبحثان عن الذهب بمساعدة خبير زراعي.



المسلسل يواصل تصاعد أحداثه المثيرة، حيث يواجه عبد الستار الكف أعداءه القدامى والجدد في سباق محموم لاستعادة ثروته وحياته.

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