عشق الشوكولاتة الداكنة قد يكلفك صحتك.. إليك من يجب أن يتجنبها!

رغم الفوائد العديدة التي تقدمها الشوكولاتة الداكنة لصحة الإنسان، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، إلا أن هناك بعض الفئات التي يجب أن تكون حذرة عند تناولها، بل وربما تمتنع عنها تمامًا. ذلك لأن مكوناتها قد تؤثر سلبًا على صحتهم وتزيد من حدة مشكلاتهم الصحية.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز الفئات التي ينصح بعدم استهلاك الشوكولاتة الداكنة وأسباب ذلك.

الشوكولاتة الداكنة

1- الأشخاص المعرّضون لحصوات الكلى



الشوكولاتة الداكنة غنية بمركبات الأوكسالات، والتي قد تتسبب في تكوين حصوات الكلى، وفقًا لدراسات طبية متعددة.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع حصوات الكلى، أو لديهم استعداد وراثي للإصابة بها، يُفضل أن يقللوا من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، بما في ذلك الشوكولاتة الداكنة، للحفاظ على صحة الكلى.

2- مرضى الصداع النصفي

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة "التيرامين"، وهي مركب كيميائي طبيعي يعتقد بعض الباحثين أنه يحفّز نوبات الصداع النصفي، إضافةً إلى ذلك، بعض أنواع الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، ما قد يزيد من احتمالية حدوث الصداع.

يُفضل على المصابين بالصداع النصفي تجنب تناولها لتقليل فرص التعرض لنوبات الألم المزعجة.

3- مرضى ارتفاع ضغط الدم



على الرغم من أن الكاكاو النقي قد يكون مفيدًا لبعض مرضى الضغط، إلا أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كميات مرتفعة من الكافيين، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

يجب على مرضى ارتفاع الضغط مراقبة استهلاكهم لهذا النوع من الشوكولاتة لتجنب أي تأثيرات سلبية على صحتهم.

4- المصابون بالأرق ومشكلات النوم



بسبب احتوائها على الكافيين، قد يكون تناول الشوكولاتة الداكنة في ساعات المساء سببًا رئيسيًا في الأرق وصعوبة النوم. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أو القلق قد يجدون أنفسهم أكثر تأثرًا بهذا الأمر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

يُفضل تجنب تناول الشوكولاتة الداكنة في أوقات متأخرة من اليوم.

5- مرضى حساسية الكافيين



الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين قد يواجهون ردود فعل غير متوقعة عند تناول الشوكولاتة الداكنة، مثل خفقان القلب، ضيق التنفس، الحكة، أو حتى تورم اللسان والشفتين.

يُنصح هؤلاء الأفراد بقراءة مكونات المنتجات بعناية قبل استهلاكها.

الشوكولاتة الداكنة

6- الأشخاص المعرضون لأمراض القلب



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الدهون والسكر، حيث تحتوي الأونصة الواحدة على حوالي 150 سعرة حرارية. الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُنصح الأشخاص المعرضون لهذه المشكلات الصحية بالحد من استهلاكها أو اختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون.

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