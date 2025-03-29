عاجل| غدًا الأحد المتمم لشهر رمضان.. والإثنين هو أول أيام عيد الفطر

الإفتاء: الإثنين أول أيام العيد بعد ثبوت رؤية الهلال.. أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء السبت 29 رمضان 1446هـ، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن غدًا الأحد 30 مارس 2025 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وقد تم الاستطلاع بعد غروب شمس السبت باستخدام الوسائل الشرعية والتقنيات الحديثة، وتعذرت رؤية الهلال في عدة مناطق، ويرصد الموجز التفاصيل.

المعهد الفلكي: الحسابات تؤكد بداية الشهر

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شوال وُلد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 مارس 2025، مشيرًا إلى أن الهلال يبقى في السماء لفترات كافية لرصده في عدة دول عربية وإسلامية وفي القاهرة، يستمر الهلال لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدته بين 1 و19 دقيقة في باقي الدول العربية والإسلامية وبناءً على هذه الحسابات الفلكية، فإن غرة شهر شوال فلكيًا هي يوم الأحد 30 مارس 2025.

مركز الفلك الدولي: ظروف رؤية الهلال متاحة

أكد مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شوال يوم السبت 29 مارس كانت ممكنة في بعض الدول العربية والإسلامية باستخدام التلسكوب والتقنيات الحديثة، وهو ما أدى إلى إعلان العديد من الدول ثبوت الهلال واعتماد الأحد 30 مارس 2025 كأول أيام عيد الفطر.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر ستبدأ رسميًا من يوم السبت 29 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على أربعة أيام عطلة رسمية. كما أكدت وزارة العمل أن العاملين بالقطاع الخاص سيحصلون على إجازة مدفوعة الأجر من 29 مارس وحتى 1 أبريل.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات لن تتأثر بالعطلة، وسيتم إعادة جدولة أي مواعيد تتعارض مع إجازة العيد لضمان عدم تأخير العملية التعليمية.

أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال شوال مساء السبت، مؤكدة أن غدًا الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وبذلك تبدأ الإجازة الرسمية من السبت 29 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل، مع استمرار بعض القطاعات في العمل وفقًا لطبيعة وظائفها كل عام وأنتم بخير!

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