بث مباشر ماتش برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة برشلونة ضد جيرونا، التي تجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل برشلونة ضد جيرونا

شاهد ماتش برشلونة ضد جيرونا

شاهد مباراة برشلونة ضد جيرونا

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة المتوقع ضد نظيره فريق جيرونا الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا

مشاهدة ماتش برشلونة ضد جيرونا

تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا مساء اليوم الأحد ، 30 مارس، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

د1..

بث مباشر ماتش برشلونة ضد جيرونا في بطولة الدوري الإسباني

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد جيرونا، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة برشلونة ضد جيرونا

الان ماتش برشلونة ضد جيرونا

يتم نقل قمة فريق برشلونة ضد جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد 30 مارس الجاري عبر قناة بين سبورت 1.

برشلونة ضد جيرونا

بث مباشر مباراة برشلونة ضد جيرونا

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 63 نقطة ويأـي ريال مدريد في مركز الوصيف برصيد 63 نقطة، ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا قبل مواجهة برشلونة اليوم المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

اقرأ أيضا:

جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لـ كأس العالم 2026.. منتخب مصر يتصدر

مرتضى منصور يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب.. ورئيس الأهلي يرد





