برنامج رامز إيلون مصر وتفاصيل الحلقة الاخيرة في رمضان 2025

أعلنت شبكة قنوات "MBC" أن الحلقة الأخيرة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" ستُعرض على قناة "إم بي سي مصر" في مساء اليوم الأحد 30 مارس 2025، بعد موعد أذان المغرب، ويأتي هذا التوقيت بالتزامن مع "وقفة عيد الفطر المبارك"، حيث يتم استعراض الحلقة في هذا اليوم الذي يتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية عن رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجرياً، ما يعني أن يوم الأحد هو اليوم الذي يسبق أول أيام عيد الفطر في مصر، ويرصد الموجز تفاصيل .

تغيير مواعيد عرض الحلقة الأخيرة:

في خطوة غير تقليدية هذا العام، قررت قناة "إم بي سي مصر" عرض الحلقة الأخيرة من البرنامج في هذا اليوم المميز والذي يتوافق مع وقفة عيد الفطر، وهو التوقيت الذي يختلف عن الموعد المعتاد للحلقة اليومية، على الرغم من أن الحلقة كانت مقررة في موعدها الاعتيادي، فإن تغير مواعيد اليوم بسبب مناسبات العيد يتماشى مع خطة القناة في تقديم آخر حلقة قبل بداية أيام عيد الفطر المبارك.

محتوى الحلقة الخاصة:

وفقاً لإعلانات الشبكة، فإن حلقة اليوم من برنامج "رامز إيلون مصر" لن تشهد استضافة أحد المشاهير كما كان الحال مع الحلقات السابقة في شهر رمضان. بل ستكون الحلقة عبارة عن عرض خاص لكواليس التصوير وبعض المشاهد التي لم تُعرض من قبل خلال الحلقات السابقة. ذلك يعكس رغبة القناة في تقديم تجربة جديدة ومختلفة للمشاهدين، خصوصاً في اليوم الأخير من البرنامج.

من هم ضيوف برنامج "رامز إيلون مصر" هذا الموسم؟

استضاف رامز جلال العديد من المشاهير على مدار الشهر الكريم، حيث وقعوا جميعهم ضحايا لمقالب البرنامج. كان من أبرز الضيوف الذين تم استضافتهم في الحلقات السابقة: الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد العوضي، والفنانة زينة، ولاعب الأهلي إمام عاشور، والمطربة بسمة بوسيل، والممثل محمد كانو، وغيرهم من النجوم مثل محمد رجب، وريم مصطفى، ونور إيهاب، وغيرهم. كما ظهرت عدة وجوه معروفة في الرياضة والفن، مثل مصطفى أبو سريع، ونور خالد النبوي، وطاهر محمد طاهر.

حلقة اليوم والأجواء الرمضانية:

تُعد هذه الحلقة بمثابة الختام لبرنامج "رامز إيلون مصر" لهذا الموسم الرمضاني، الذي اعتاد عليه المشاهدون في كل عام. ورغم أن حلقة اليوم لن تتضمن مفاجآت جديدة في شكل المقلب، إلا أن عرض كواليس التصوير والمشاهد التي لم تُعرض من قبل يمنح فرصة للمشاهدين لاستعادة بعض اللحظات الممتعة من الحلقات السابقة، خصوصاً في أجواء رمضان الاحتفالية.

ختام الموسم وبداية العيد:

يتزامن عرض الحلقة الأخيرة من برنامج "رامز إيلون مصر" مع بداية احتفالات عيد الفطر المبارك في مصر، ما يجعلها مناسبة خاصة للتفاعل بين الجمهور والمحتوى الترفيهي الرمضاني المميز. سيكون الجمهور على موعد مع يوم مميز يجمع بين التسلية والترفيه من جهة، وبين الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك من جهة أخرى.

استعدادات عيد الفطر:

يعد هذا الوقت من العام، الذي يشهد تزايداً في الأنشطة والفعاليات، فرصة ممتازة للاحتفال بين العائلة والأصدقاء، كما أن برنامج "رامز إيلون مصر" يُعد من أبرز البرامج التي يُنتظرها جمهور رمضان كل عام.

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