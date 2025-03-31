أفضل أماكن خروجات في القاهرة للتصوير وأسعار التذاكر

تعد القاهرة واحدة من أروع المدن التي تحتضن العديد من الأماكن المناسبة للتصوير، مما يتيح للزوار والمصورين فرصة التمتع بالجمال المعماري والطبيعي، وتوفر المدينة مزيجًا رائعًا من المواقع التاريخية والثقافية والطبيعية التي يمكن أن تكون خلفيات مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وفيما يلي، يعرض الموجز أبرز الأماكن في القاهرة التي تصلح للتصوير مع أسعار التذاكر.

أماكن خروجات في القاهرة للتصوير

متحف الأوهام

يعد متحف الأوهام من أبرز أماكن التصوير في القاهرة حيث يوفر للزوار تجربة فريدة من نوعها مع مجموعة من الخدع البصرية المثيرة، ويقع المتحف في منطقة الشيخ زايد، وتبدأ أسعار التذاكر من 200 جنيه للأطفال و250 جنيهًا للكبار، ويتميز المكان بتصميمه المبتكر الذي يشد انتباه الزوار ويجعل من كل زاوية فرصة لالتقاط صور مميزة.

حديقة الأندلس

تقع حديقة الأندلس بالقرب من كورنيش النيل في منطقة الزمالك وتعتبر من أفضل الأماكن للتصوير في الهواء الطلق. تتمتع الحديقة بتصميمها الرائع وحدائقها الخلابة، وأسعار تذاكر الدخول للمصريين 5 جنيهات وللأجانب 10 جنيهات، مع رسوم إضافية لاستخدام الكاميرا تصل إلى 50 جنيهًا.

حديقة الأسماك

تعد حديقة الأسماك في الزمالك واحدة من الوجهات الممتازة للتصوير حيث يتمكن الزوار من التقاط صور فريدة بين المناظر الطبيعية ومجموعة من الأسماك، وتذكرة الدخول للمصريين 5 جنيهات وهي مكان مثالي للعائلات وكذلك لعشاق التصوير.

حديقة حيوان الجيزة

من أقدم وأشهر الحدائق في القاهرة، وتعد حديقة حيوان الجيزة مكانًا مثاليًا لمحبي تصوير الحياة البرية. تذاكر الدخول للمصريين 40 جنيهًا وللأجانب 60 جنيهًا.

فاميلي بارك (حديقة الأسرة)

تقع هذه الحديقة في منطقة الرحاب وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكن التقاط صور خلالها، وسعر التذكرة 60 جنيهًا في أيام الأسبوع و70 جنيهًا في العطلات.

وتعد القاهرة مكانًا مميزًا لمحبّي التصوير بفضل تنوع الأماكن التي تقدمها، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة والتقاط صور خلابة سواء في الطبيعة أو الأماكن التاريخية، مع الأسعار المناسبة التي تتيح للعديد من الأشخاص الاستمتاع بهذه التجربة.

اقرأ أيضا : شم النسيم 2025 في مصر.. موعد الاحتفال وأبرز الإجازات الرسمية

موعد عيد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية طوال السنة





