siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

أفضل أماكن خروجات في القاهرة للتصوير وأسعار التذاكر

أماكن خروجات في القاهرة
أماكن خروجات في القاهرة للتصوير وأسعار التذاكر

تعد القاهرة واحدة من أروع المدن التي تحتضن العديد من الأماكن المناسبة للتصوير، مما يتيح للزوار والمصورين فرصة التمتع بالجمال المعماري والطبيعي، وتوفر المدينة مزيجًا رائعًا من المواقع التاريخية والثقافية والطبيعية التي يمكن أن تكون خلفيات مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

 وفيما يلي، يعرض الموجز أبرز الأماكن في القاهرة التي تصلح للتصوير مع أسعار التذاكر.

لا يفوتك

تعرف على أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك 2025.. الأسعار تبدأ بـ 10

أماكن معارض أهلا بالعيد.. لأول مرة جميع محافظات الجمهورية

أماكن خروجات في القاهرة للتصوير 

متحف الأوهام
يعد متحف الأوهام من أبرز أماكن التصوير في القاهرة حيث يوفر للزوار تجربة فريدة من نوعها مع مجموعة من الخدع البصرية المثيرة، ويقع المتحف في منطقة الشيخ زايد، وتبدأ أسعار التذاكر من 200 جنيه للأطفال و250 جنيهًا للكبار، ويتميز المكان بتصميمه المبتكر الذي يشد انتباه الزوار ويجعل من كل زاوية فرصة لالتقاط صور مميزة.

حديقة الأندلس
تقع حديقة الأندلس بالقرب من كورنيش النيل في منطقة الزمالك وتعتبر من أفضل الأماكن للتصوير في الهواء الطلق. تتمتع الحديقة بتصميمها الرائع وحدائقها الخلابة، وأسعار تذاكر الدخول للمصريين 5 جنيهات وللأجانب 10 جنيهات، مع رسوم إضافية لاستخدام الكاميرا تصل إلى 50 جنيهًا.

حديقة الأسماك
تعد حديقة الأسماك في الزمالك واحدة من الوجهات الممتازة للتصوير حيث يتمكن الزوار من التقاط صور فريدة بين المناظر الطبيعية ومجموعة من الأسماك، وتذكرة الدخول للمصريين 5 جنيهات وهي مكان مثالي للعائلات وكذلك لعشاق التصوير.

حديقة حيوان الجيزة
من أقدم وأشهر الحدائق في القاهرة، وتعد حديقة حيوان الجيزة مكانًا مثاليًا لمحبي تصوير الحياة البرية. تذاكر الدخول للمصريين 40 جنيهًا وللأجانب 60 جنيهًا.

فاميلي بارك (حديقة الأسرة)
تقع هذه الحديقة في منطقة الرحاب وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكن التقاط صور خلالها، وسعر التذكرة 60 جنيهًا في أيام الأسبوع و70 جنيهًا في العطلات.

وتعد القاهرة مكانًا مميزًا لمحبّي التصوير بفضل تنوع الأماكن التي تقدمها، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة والتقاط صور خلابة سواء في الطبيعة أو الأماكن التاريخية، مع الأسعار المناسبة التي تتيح للعديد من الأشخاص الاستمتاع بهذه التجربة.

اقرأ أيضا : شم النسيم 2025 في مصر.. موعد الاحتفال وأبرز الإجازات الرسمية

موعد عيد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية طوال السنة



 

لا يفوتك

أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك في القاهرة 2025

أماكن الخروج في عيد الفطر 2025.. استمتع بأجواء مبهجة مع الأهل والأصحاب

العيد ببلاش! أفضل أماكن الخروج الممتعة دون إنفاق جنيه واحد
تم نسخ الرابط