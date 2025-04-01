تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025.. رابط مباشر

تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025.. في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارتي التقديم للامتحانات، وذلك للطلاب الذين يدرسون في الصف الثالث الإعدادي.

وتهدف خدمة تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025 إلى تسهيل الإجراءات وضمان وصول الطلاب إلى بياناتهم الشخصية والامتحانية بشكل دقيق ومحدث.

تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025

ويعرض لكم الموجز كيفية تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025.

أهميةتسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025

يُعد تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025 الإلكتروني لاستمارتي التقدم للامتحانات أحد أبرز الخطوات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتنظيم عملية الامتحانات، ومن خلال هذه الخدمة، يتمكن الطلاب من تسجيل بياناتهم بشكل دقيق وتحديثها، مما يسهم في توفير وقت وجهد الطلاب والمعلمين خلال فترات الامتحانات.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2025/2024، للفصل الدراسى الثانى، مع تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات للصف الثالث الإعدادى، ولتسجيل البيانات يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى اضغط هنـــــا.

وتسهل عملة تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025 كذلك عملية التواصل مع الطلاب وأسرهم بشأن مواعيد الامتحانات والتغييرات التي قد تطرأ على الجدول الزمني أو غيره من تفاصيل الامتحانات، كما تضمن الحكومة من خلال هذا النظام تجنب الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء تسجيل البيانات التقليدي.

خطوات التسجيل في استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني:

يبدأ الطلاب بزيارة الموقع الرسمي للتسجيل عبر بوابة وزارة التربية والتعليم(هنا ) ، والذي يُتيح لهم ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني:

على الطالب تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد عبر منصة Office365 التي توفرها الوزارة.

ملء الاستمارة الإلكترونية:

يجب على الطالب ملء البيانات المطلوبة بعناية، مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، والبيانات الخاصة بالمدرسة.

إرفاق المستندات:

من ضمن المتطلبات المهمة، رفع صورة شخصية حديثة للطالب، وصورة من شهادة الميلاد، إلى جانب بعض المستندات الإضافية التي تتعلق بإيصال سداد المصروفات المدرسية ورسوم الامتحانات.

مراجعة وتأكيد البيانات:

بعد إدخال البيانات والمستندات المطلوبة، يجب على الطالب مراجعة الاستمارة قبل تأكيد التسجيل. بعد التأكد من صحة جميع البيانات، يتم حفظ الاستمارة وتأكيد التقديم.

طباعة الاستمارة:

يُنصح الطلاب بطباعة الاستمارة الإلكترونية بعد إتمام التسجيل وتسليمها للمدرسة مع المستندات اللازمة.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2025

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2025 للفصل الدراسى الثانى من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو 2025.

الرسوم والضوابط لتسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025

- وضع بار كود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

- تظريف كل ورقة في كيس مُعتم مغلق ولا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين.

- توقيع الملاحظين على محضر فتح مظروف الأسئلة الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- حظر دخول التليفون المحمول بلجان السير حيث يتم التنبيه على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها ويكون احتياطيًا ذلك اليوم.

- يتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية واستكمال الأعداد من المرحلة الابتدائية فى أعمال الملاحظة بالامتحانات.

وتبلغ رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا مصريًا، تشمل 10 جنيهات كرسوم امتحانات و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ألا يتجاوز سن الطالب في بداية العام الدراسي 18 عامًا، وألا يقل عن 14 عامًا.

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