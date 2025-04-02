مشاهدة ماتش الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى في الكونفدرالية الأفريقية

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى ، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر ماتش الزمالك ضد ستيلينبوش في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش، والتي تجمع الفريقين، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

تشكيل الزمالك ضد ستيلينبوش

شاهد ماتش الزمالك ضد ستيلينبوش

شاهد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك المتوقع ضد نظيره فريق ستيلينبوش الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

مشاهدة ماتش الزمالك ضد ستيلينبوش

تنطلق مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025

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مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

الان ماتش الزمالك ضد ستيلينبوش

يتم نقل قمة فريق الزمالك ضد ستيلينبوش، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء 2 ابريل الجاري عبر قناة بين سبورت 6.

الزمالك ضد ستيلينبوش

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ضد ستيلينبوش

تقام مباراة الإياب التي تجمع فريق الزمالك ضد ستيلينبوش، على ملعب استاد القاهرة فى السادسة مساء الأربعاء 9 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى الزمالك ضد ستيلينبوش مع الفائز من لقاء سيمبا التنزاني ضد المصري البورسعيدي في نصف النهائي.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش

يسعي فريق الزمالك لتحقيق نتيجة طيبة ضد ستيلينبوش، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 عصر اليوم الأربعاء على ملعب استاد كيب تاون.

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