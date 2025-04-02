موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

عشاق المتعة والإثارة، يترقبون مباراة ساخنة تجمع فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز بعد التعادل 4-4 في مباراة الذهاب التي أقيمت الشهر الماضي لحسم التأهل إلى نهائي كأس ملك الإسباني، ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 66 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 ابريل الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يمكنك مشاهدة قمة فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز وكأس ملك إسبانيا.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، روبيرت ليفاندوفسكي.

موقف برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الليلة ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 66 نقطة.

2- ريال مدريد 63 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 53 نقطة.

5- فياريال 47 نقطة.

6- ريال بتيس 47 نقطة.

7- رايو فاليكانو 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 40 نقطة.

9- مايوركا 40 نقطة.

10- ريال سوسيداد 38 نقطة.

11- إشبيلية 36 نقطة.

12- خيتافي 36 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 34 نقطة.

15- فالنسيا 31 نقطة.

16- إسبانيول 29 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 26 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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