مواعيد عمل البريد المصري بعد عيد الفطر.. إليك التفاصيل

مواعيد عمل البريد المصري بعد عيد الفطر.. كشفت الهيئة القومية للبريد المصري، عن تعديل مواعيد العمل بكافة مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، وذلك إضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، وهذا إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية.

وتهدف معرفة مواعيد عمل البريد المصري بعد عيد الفطر التسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

مواعيد عمل البريد المصري بعد عيد الفطر

مواعيد عمل البريد المصري

ومن جانبها، أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات حول مواعيد عمل البريد المصري التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

مواعيد عمل البريد المصري.. وتقرر تعديل مواعيد العمل بكافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى أكثر من 4600 مكتب بريد، وذلك بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، كي تبدأ فترة العمل الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى 3 ظهرًا، على أن تعمل كافة المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بكل المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة 4 عصرًا.

هذا وتقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية على مستوى الجمهورية في فترة عمل ليلية، حتى تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، وذلك بهدف إتاحة أفضل خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أن غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية بالهيئة سوف تعمل على متابعة انتظام العمل بكافة المنافذ خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد عودة عمل البنوك في مصر عقب إجازة عيد الفطر المبارك

بناءً على قرار البنك المركزي المصري الرسمي، فإن البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية سوف تظل في إجازة رسمية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، وعلى أن يتم استئناف العمل بكافة الفروع اليوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وذلك بناءً على المواعيد الرسمية المعتادة.

مواعيد عمل البريد المصري

اقرأ أيضاً:

مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2025.. اعرفها بالتفصيل