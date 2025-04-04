جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 31 بمواجهات نارية

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 31 من البطولة التي تشهد عدد من المواجهات الساخنة في ظل اقتراب البطولة من نهايتها.

تشهد هذه الجولة مواجهة نارية تجمع فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، كما يلتقي فريق ليفربول ضد نظيره فريق فولهام ويسعي فريق ليفربول خلال هذه الجولة لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 31

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 31 من البطولة ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5-مانشستر سيتي 51 نقطة

6 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

7- أستون فيلا، 48 نقطة.

8- برايتون، 47 نقطة.

9- فولهام، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 10 نقاط

ليفربول ضد فولهام

موعد قمة ليفربول أمام فولهام

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق فولهام ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 6 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش ليفربول أمام فولهام

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة فريق ليفربول أمام فريق فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق ليفربول أمام نظيره فولهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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