تفاصيل جديدة في حادث انهـ.يار عقار سكني بالإسكندرية.. يودي بحياة 4 أشخاص

في حادث مأساوي شهدته محافظة الإسكندرية، انهار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حارة النخلة التابعة لدائرة قسم شرطة الجمرك، والحادث أسفر عن وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة، بينما أصيب شخص آخر كان موجودًا في موقع الحادث.

حادث عقار سكني بالإسكندرية.. وقع بعد انهيار سقف غرفة في الطابق الثالث من العقار، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني والأول، وتسبب في انهيار كامل للعقار حتى سطح الأرض.

حادث عقار سكني بالإسكندرية

والضحايا كانوا جميعًا من أفراد الأسرة المقيمة في الطابق الثالث، في حين لم يكن هناك أي تواجد لأشخاص في الطابقين الآخرين وقت وقوع الحادث، ما حال دون وقوع مزيد من الضحايا.

ويعرض لكم الموجز باقي التفاصيل الكاملة لحادث عقار سكني بالإسكندرية.

تفاصيل الحادث وفتح التحقيقات:

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت على الفور فرق الأمن والإسعاف إلى موقع العقار. بعد الوصول، تم العثور على جثامين المتوفين والمصاب بين الأنقاض، بينما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. نظراً للطابع المأساوي للحادث، تم فتح تحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة العقار والوقوف على ملابسات وقوعه. كما تمت مناظرة جثامين المتوفين، في حين تعذر استجواب المصاب بسبب حالته الصحية التي لم تسمح بذلك.

إجراءات التحقيق في حادث عقار سكني بالإسكندرية

تم تشكيل لجنة من مختصين من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لفحص العقار، بما في ذلك تحديد مالكه والتحقق من وجود قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، ويشمل التحقيق أيضًا فحص ما إذا كان قد تم إهمال في صيانة العقار أو إذا كانت هناك أي مخالفات تتعلق ببناء أو ترميم المبنى.

التحقيقات المستمرة بحادث عقار سكني بالإسكندرية

حادث عقار سكني بالإسكندرية.. تستمر النيابة العامة في التحقيق لتحديد المسؤولين عن التقصير في الإجراءات المتعلقة بصيانة العقار أو اتخاذ أي قرارات بشأنه، وفي إطار التحقيقات، يتم أيضًا التحقق من الأضرار التي لحقت بالعقار وتأثيرها على المباني المجاورة.

ويُعد حادث انهيار العقار في الإسكندرية بمثابة تذكير بضرورة الاهتمام الدقيق بصيانة المباني القديمة، خاصة تلك التي تفتقر إلى الترميمات اللازمة ،وتواصل النيابة العامة عملها لتحقيق العدالة، وسيتم محاسبة المسؤولين إذا تبين وجود تقصير أو إهمال في الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المباني السكنية.

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