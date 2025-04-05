تغير في أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في جميع الأنحاء

تحظى أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن باهتمام كبير من قبل ربات البيوت والمستهلكين، وخاصة في ظل التغيرات المستمرة في السوق، حيث يظل المواطنون يوميًا أسعار الدواجن البيضاء اليوم بكافة أنواعها، وذلك بالإضافة إلى أسعار البيض بأنواعه المتنوعة، من أجل تحديد أفضل وقت للشراء، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار كافة أنواع الطيور في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت

في هذا التقرير، نعرض لكم أحدث أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبيض والكتاكيت والبط في الأسواق المحلية وهذا بناءً على آخر التحديثات في بورصة الدواجن، مع انتظار التغيرات التي من الممكن أن تحدث على مدار اليوم.

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت بين 87 و88 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

تسجل أسعار الكتاكيت الأبيض شركات "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 40 و54 جنيهًا.

وتبلغ أسعار الكتاكيت الأبيض في القطعان "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 31 و31.5 جنيهًا.

وتصل أسعار الكتاكيت ساسو "عمر يوم": التي تتراوح الأسعار إلى 13 و14 جنيهًا.

وتسجل أسعار الكتاكيت ساسو بيور "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 13 و14 جنيهًا.

وتبلغ أسعار الكتاكيت البلدي الحر "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 7 و7.8 جنيهات.

وتسجل أسعار الكتاكيت البلدي مشعر "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 7.50 و8 جنيهات.

وتبلغ أسعار الكتاكيت الهجين "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 8 و10 جنيهات.

وتصل أسعار الكتاكيت جيل ثاني "عمر يوم" اليوم: التي تتراوح الأسعار إلى 11 و12 جنيهًا.

وتسجل أسعار الكتاكيت روزي بيور "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 13 و14 جنيهًا.

وتبلغ أسعار الكتاكيت جميزة "عمر يوم": تتراوح الأسعار بين 20.75 و21.25 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

تسجل أسعار البط البلدي اليوم السبت نحو 135 جنيه.

وتبلغ أسعار البط المسكوفي اليوم السبت نحو 115 جنيه.

وتصل أسعار البط المولار اليوم السبت إلى 100 جنيه.

وتسجل أسعار البط الفرنساوي اليوم السبت نحو 95 جنيه.

وتبلغ أسعار البط البغال اليوم السبت نحو 100 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت بين 87 و88 جنيهًا للكيلو.

وتبلغ أسعار الدواجن الساسو اليوم السبت تتراوح نحو 85 و86 جنيهًا للكيلو.

وتسجل أسعار الدواجن البلدي اليوم السبت نحو 109 و110 جنيهًا للكيلو.

وتصل أسعار الدواجن أمهات اليوم السبت إلى 70 و71 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم السبت

يسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 156 و160 جنيهًا.

ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت نحو 154 و158 جنيهًا.

ويصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم السبت إلى 119 و120 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت والبيض والبط اليوم السبت في جميع الأنحاء

اقرأ أيضاً:

تراجع كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29-3-2025 داخل المحالات وبورصة الدواجن

بورصة الدواجن .. أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 26-3-2025 داخل الاسواق