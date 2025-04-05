دفاع المتهم بدهس لاعبي دراجات 6 أكتوبر يطعن في حكم حبسه 3سنوات

في قضية حادث دهس لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر، تقدم دفاع المتهم بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات، وقد تم رفض الاستئناف في وقت سابق، مما دفع محامي المتهم إلى الطعن في الحكم ودعوى الدفاع على عدد من النقاط القانونية.

وفي هذا التقرير، يناقش الموجز تفاصيل طعن الدفاع وأسباب اعتراضه على الحكم الصادر.

محتوى مذكرة الطعن

طعن محامي المتهم في حكم حبسه لمدة 3 سنوات، مطالبًا بالاستعلام من الجهات المختصة حول ما إذا كان يسمح بتدريب اللاعبين على الدراجات الهوائية في الطريق الذي وقع فيه الحادث، وهو طريق الخدمات "مصر إسكندرية الصحراوي" ،وقد تساءل محامي المتهم عن ما إذا كانت هناك تصاريح رسمية سابقة لتنظيم تدريبات أو فعاليات رياضية على هذا الطريق، والذي اعتبره غير ملائم لأداء الأنشطة الرياضية.

تفاصيل الطريق وأسباب الطعن

أوضح الدفاع في المذكرة أن الطريق الذي وقع فيه الحادث غير مناسب لإجراء ماراثون أو حتى تدريب بالدراجات الهوائية، حيث يفتقر إلى مضمار مخصص لذلك، وأشار الدفاع إلى أن الطريق يُعد خطرًا كبيرًا على حياة المتدربين، وذلك بسبب مرور مركبات ثقيلة عليه مثل التريلات والمركبات النقل، ما يزيد من الخطورة أثناء ممارسة الرياضة عليه.

وأيضًا، ذكر الدفاع أن الإدارة العامة لهيئة الطرق والكباري لا تسمح بترخيص أي جهة لتنظيم مسابقات أو تدريبات في هذا الطريق بسبب ما يشكله من تهديد لحياة المتدربين.

خطر الطريق على اللاعبين

أشار الدفاع إلى أن الضحايا في الحادث تعرضوا لمخاطر شديدة، حيث لم يكن من الآمن لهم ممارسة الرياضة على الطريق المذكور، وقد أضاف الدفاع أنه كان من المتوقع حدوث حوادث مثل هذه نتيجة لعدم وجود بنية تحتية مناسبة لاستقبال التدريبات الرياضية على هذا الطريق، مما يعرض حياة المشاركين للخطر بشكل مباشر.

وتستمر القضية في التطور مع الطعن المقدم من دفاع المتهم، حيث سيتم النظر في جميع النقاط القانونية التي أثيرت في المذكرة، ويعد هذا الطعن خطوة مهمة في سبيل إعادة النظر في القرار الصادر، خصوصًا في ضوء الشكوك حول ملاءمة الطريق للحوادث المماثلة.

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