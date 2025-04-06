موعد مباراة توتنهام ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، موعد مباراة فريق توتنهام ضد ساوثهامبتون، والتي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة توتنهام ضد ساوثهامبتون

قمة فريق توتنهام ضد ساوثهامبتون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 6 إبريل الجاري.

يسعي فريق توتنهام للفوز أمام نظيره فريق ساوثهامبتون لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل توتنهام المركز الـ 16 برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الأخير بـ 10 نقاط.

توتنهام ضد ساوثهامبتون

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ساوثهامبتون

يمكنك متابعة قمة فريق توتنهام ضد ساوثهامبتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد ساوثهامبتون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق توتنهام المتوقع ضد ساوثهامبتون والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جولييلمو.

خط الدفاع: سبينس، كريستيان روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: لوكاس بيرجفال، بينتانكور، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: أودوبيرت، دومينيك سولانكي، هيونج مين سون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء توتنهام ضد ساوثهامبتون

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق توتنهام ضد ساوثهامبتون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5-مانشستر سيتي 51 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- برايتون، 47 نقطة.

9- بورنموث، 45 نقطة.

10- فولهام، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- إيفرتون، 35 نقطة.

15- وست هام، 35 نقطة.

16- توتنهام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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