مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام في الدوري الإنجليزي اليوم

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة ليفربول ضد فولهام، والتي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام

مشاهدة ماتش ليفربول ضد فولهام

تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام عصر اليوم الأحد، 6 ابريل في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد فولهام

يسعي فريق ليفربول للفوز أمام نظيره فريق فولهام في رحلة تعزيز موقعه بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل فولهام المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

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بث مباشر ماتش ليفربول ضد فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

تشكيل ليفربول ضد فولهام

شاهد ماتش ليفربول ضد فولهام

شاهد مباراة ليفربول ضد فولهام

من المنتظر أن يشهد تشكيل ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق فولهام الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ليفربول ضد فولهام

مباراة ليفربول ضد فولهام

الان ماتش ليفربول ضد فولهام

يتم نقل قمة فريق ليفربول ضد فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما عصر اليوم الأحد 6 ابريل الجاري عبر قناة بين سبورت 1.

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