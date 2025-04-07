كتائب القسام تتبنى الهجوم على أسدود..وسموتريتش يدعو للإستمرار في الهجمات على غزة

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، في بيان لها القصف الذي وقع على يمدينة "أسدود" في إسرائيل برشقة صاروخية، والذي وصفته بأنه رداً على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



كتائب القسام : قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية

و قالت القسام في بيانها : "قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإسعاف تتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا وربما صواريخ في أسدود وعسقلان.

فيما أعلنت بلدية عسقلان، بسقوط صاروخ في المدينة ووقوع أضرار بالممتلكات واحتمال إصابة شخص بجروح طفيفة.

حيث دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لكل من تل أبيب، عسقلان، وأســدود، مما دفع السكان إلى التوجه للملاجئ تحسبا لأي هجمات صاروخية إضافية.

من جهته فقد أكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وتم اعتراض معظمها.

بتسلئيل سموتريتش : لمن يحتاج إلى تذكير لماذا لا ينبغي لنا أن نتوقف لحظة واحدة قبل تدمير حماس فقد حصل عليه الليلة

بدوره فقد دعى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على ضرورة التزام الحكومة بتدمير حركة حماس، مشددا على أن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المدن الجنوبية من قطاع غزة تذكر الجميع بمواصلة تحقيق هذا الهدف.



و أضاف سموتريتش: "إذا كان هناك من يحتاج إلى تذكير لماذا لا ينبغي لنا أن نتوقف لحظة واحدة قبل تدمير حماس، فقد حصل عليه الليلة في شكل إطلاق الصواريخ التي جاءت من غزة إلى المدن الجنوبية" .

و تابع الوزير: "لقد تعهدنا لمواطني إسرائيل بأن حماس سوف يتم تدميرها وأن سكان الجنوب سوف يتمكنون من العيش بسلام وأمان لسنوات عديدة، وبمساعدة الله سوف نحقق ذلك".

هذا و كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد كشف عن وثائق وصفها بالأدلة القاطعة على الدعم الإيراني لحركة حماس في هجوم 7 أكتوبر2023

و أوضح كاتس في مقطع فيديو مسجل، إن المرسلات التي تم الكشف عنها بين القياديين في حماس، يحيى السنوار، ومحمد الضيفومسؤولين إيرانيين قد أظهرت أن حماس طلبت مبلغا قدره 500 مليون دولار من إيران لتنفيذ عمليات تهدف إلى تدمير إسرائيل ومواجهة الولايات المتحدة، وأنهم قد حصلوا على هذا المبلغ.

وأشار وزير الدفاع إلى أن هذه الوثائق تكشف عن العلاقة الوثيقة بين إيران وحماس في مساعيها لتحقيق أهدافها الرامية إلى تدميرإسرائيل.

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