مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الرابط الروحي العميق بين العبد وربه، وهي أول ما يُحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، وعمود الدين الذي لا يستقيم بدونه، في كل ركعة وسجدة، يجد المؤمن راحته وسكينته، ويجدد عهده بخالقه، فهي لحظة صفاء من زحام الدنيا، وهي أيضاً نافذة نور تتفتح للقلب في ظلمات الحياة، وقد أمر الله بها عباده في كتابه العزيز، فقال:" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ"سورة البقرة الآية 43، كما وصفها بأنها طريق للفلاح، إذ قال:"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة المؤمنون الآيات 1-2.



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:17 م

وقت صلاة العشاء 7:37م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 3:36م

وقت صلاة المغرب 6:23 م

وقت صلاة العشاء 7:44 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:14 م

وقت صلاة العشاء 7:34 م



مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:21 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 18: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:21 م

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