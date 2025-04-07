اعرف موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق مان سيتي عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق كريستال بالاس لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق مان سيتي المركز الخامس برصيد 52 نقطة ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 11 برصيد 43 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

المواجهة المنتظرة لفريق مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر السبت المقبل الموافق 12 إبريل الجاري.

مشاهدة قمة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يتم نقل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 53 نقطة

5-مانشستر سيتي 52 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 42 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- توتنهام، 37 نقطة.

15- إيفرتون، 35 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟