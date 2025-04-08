موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة حول العالم، مواجهة نارية تجمع فريق ريال مدريد ضد أرسنال ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق فوز مريح خلال تلك القمة الساخنة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الإياب التي تجمع الفريقين الأربعاء 16 إبريل الجاري.

موعد قمة ريال مدريد ضد أرسنال

المواجهة المرتقبة التي تجمع فريق ريال مدريد ضد أرسنال ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 8 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد أرسنال

يمكنك مشاهدة قمة فريق أرسنال ضد ريال مدريد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أرسنال

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق أرسنال مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواتميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ابراهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ريال مدريد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق أرسنال ضد نظيره فريق ريال مدريد والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جاكوب كيويور – لويس سكيلي

خط الوسط: جورجينيو – ميكيل ميرينو – ديكلان رايس

خط الهجوم: إيثان نوانيري – رحيم سترلينج - لياندرو تروسار.

ريال مدريد ضد أرسنال

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

أرسنال × ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل

برشلونة × بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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