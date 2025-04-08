مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلة التي تربط العبد بربه، ومصدر الطمأنينة والسكينة في قلب المؤمن، فرضها الله تعالى على عباده رحمةً بهم، لتكون نورًا في حياتهم، وتطهيرًا لذنوبهم، وراحةً لأرواحهم، قال الله تعالى:"وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون" سورة العنكبوت الآية 45،

كما قال سبحانه وتعالى:"إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري"سورة طه الآية 14.

والصلاة ليست مجرد طقوس حركية، لكنها خضوعٌ وخشوعٌ وتذكّرٌ دائم لله، وهي تجدد الإيمان في القلب، وتغرس التقوى في النفس، فمن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن ضيّعها خسر خسرانًا مبينًا.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 في المحافظات.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:18 م

وقت صلاة العشاء 7:38م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 3:36 م

وقت صلاة المغرب 6:24 م

وقت صلاة العشاء 7:45 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:14 م

وقت صلاة العشاء 7:35 م

مواقيت الصلاة





مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:58ص

وقت صلاة الظهر 11:45ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 18: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:22م

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