موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مواجهة نارية تجمع فريق الأهلي ضد بيراميدز ، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 ، والتي ستحدد بشكل كبير مصير لقب البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

القمة الساخنة المنتظرة التي تجمع فريق الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السابعة مساء السبت المقبل الموافق 12 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي ضد بيراميدز

يتم نقل مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبوعلى وجراديشار.

الأهلي ضد بيراميدز

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي.

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، بعد تجاوزه عقبة فريق الهلال السوداني في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية، حيث نجح المارد الأحمر، في تحقيق الفوز على غريمه الهلال في لقاء الذهاب بهدف نظيف قبل أن يكرر نفس النتيجة في لقاء الإياب الذي أقيم بموريتانيا.

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، بعد تجاوزه عقبة فريق الجيش الملكي المغربي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية.

نجح فريق بيراميدز، في تحقيق الفوز على غريمه الجيش الملكي في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1 قبل أن يتلقي الهزيمة في لقاء العودة بثنائية نظيفة ليفوز بمجموع المواجهتين بنتيجة 4-3 ويتأهل لنصف نهائي البطولة.

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