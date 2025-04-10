التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في قمة الدوري

يترقب عشاق كرة القدم، قمة ساخنة تجمع فريق الأهلي ضد بيراميدز ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، والتي ستحدد بشكل كبير وجهة لقب البطولة.

لا يملك الأهلي سوي السعي لتحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع بيراميدز لنقطة واحدة وإشعال صراع الدوري من جديد فيما يحسم فوز بيراميدز بالمباراة لقب الدوري لصالحة بشكل كبير حيث يرفع فارق النقاط مع الأهلي لسبع نقاط كاملة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبوعلى وجراديشار.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي.

الأهلي ضد بيراميدز

موعد قمة الأهلي ضد بيراميدز

مواجهة فريق الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السابعة مساء بعد غد السبت الموافق 12 إبريل الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد بيراميدز

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي يواجه صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، بعد تجاوزه عقبة فريق الهلال السوداني في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية.

بيراميدز يواجه أورلاندو في نصف نهائي دوري الأبطال

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، بعد تجاوزه عقبة فريق الجيش الملكي المغربي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية.

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