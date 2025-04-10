موعد مباراة لاتسيو ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة حول العالم، مواجهة فريق لاتسيو ضد بودو جليمت ، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم لتعزيز فرص الصعود لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وتأهل فريق لاتسيو إلى دور الـ 8 من البطولة بعد فوزه على فريق فيكتوريا بلزن بينما تأهل بودو جليمت علي حساب نظيره أولمبياكوس اليوناني.

موعد مباراة لاتسيو ضد بودو جليمت

مباراة فريق لاتسيو ضد بودو جليمت، التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025.

مشاهدة ماتش لاتسيو ضد بودو جليمت

يمكنك متابعة مباراة فريق لاتسيو ضد بودو جليمت ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORT xtra 2 .

تشكيل لاتسيو المتوقع ضد بودو جليمت

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق لاتسيو المتوقع ضد بودو جليمت ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

خط الدفاع: السيد هساي، صامويل جيجو، ماريو خيلا، نونو تافاريس.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، نيكولو روفيلا، جوستاف ايساكسون، بولايي ديا.

خط الهجوم: ماتيا زاكاني، فالنتين كاستيلانوس.

تشكيل بودو جليمت المتوقع ضد لاتسيو

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق بودو جليمت أمام نظيره فريق لاتسيو الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جوليان فاي لوند

خط الدفاع: فيلادز، أودين ، هايتام ، جوستاين.

خط الوسط: باتريك، سوندري، أولريك.

خط الهجوم: كاسبر هيج ، دانيال باسي ، أول ديدريك.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

من المقرر أن يقام لقاء الإياب لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بين فريقي لاتسيو ونظيره بودو جليمت، مساء الخميس المقبل 17 أبريل، على ملعب فريق لاتسيو في إيطاليا.

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