قائمة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري.. موقف علي معلول

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز المنتظرة بينهما في بطولة الدوري المصري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأخير ببطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز، مساء يوم السبت الموافق، 12 إبريل الجاري، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة الأهـلي وبيراميدز القادمة، عبر فضائية أون سبورت، المسؤولة عن بث مباريات الدوري المصري بنسختها الحالية.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمرو السولية و أحمد رضا وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

وفي خط الهجوم: وسام أبو علي ونيتس جراديشار.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

جدول ترتيب الدوري المصري 2024-2025

ويستعرض لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز، والذي جاء كالآتي..

ترتيب الأندية المتنافسة على لقب دوري نايل

1- بيراميدز (43 نقطة)

2- الأهلي (39 نقطة)

3- الزمالك (35 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (31 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- فاركو (26 نقطة)

7- بتروجت (25 نقطة)

8- سيراميكا كليوباترا (24 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الفرق المتنافسة على البقاء والهبوط

10- زد إف سي - 24 نقطة

11- طلائع الجيش - 21 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- سموحة - 20 نقطة

14- الاتحاد السكندري - 18 نقطة

15- الإسماعيلي - 17 نقطة

16- غزل المحلة - 17 نقطة

17- مودرن سبورت - 12 نقطة

18- إنبي - 12 نقطة

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