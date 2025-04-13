موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

عشاق المتعة والإثارة، يترقبون مباراة ساخنة تجمع فريق ريال مدريد ضد ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق ريال مدريد سوي تحقيق الفوز حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 63 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 70 نقطة بينما يحتل ألافيس المركز الـ 17 برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ألافيس

تنطلق مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ألافيس، مساء اليوم الأحد الموافق 13 ابريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، وتنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

يمكنك مشاهدة قمة فريق ريال مدريد ضد ألافيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد ألافيس

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني- إدواردو كامافينجا- إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جوس- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ضد ألافيس

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق ألافيس ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 70 نقطة.

2- ريال مدريد 63 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 60 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 54 نقطة.

5- فياريال 48 نقطة.

6- ريال بتيس 48 نقطة.

7- سلتا فيجو 43 نقطة.

8- مايوركا 43 نقطة.

9- ريال سوسيداد 41 نقطة.

10- رايو فاليكانو 40 نقطة.

11- خيتافي 39 نقطة.

12- فالنسيا 37 نقطة.

13- إشبيلية 36 نقطة.

14- إسبانيول 35 نقطة

15- أوساسونا 35 نقطة.

16- جيرونا 34 نقطة.

17- ألافيس 30 نقطة.

18- لاس بالماس 29 نقطة.

19- ليجانيس 28 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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