رامي جمال يشعل الأجواء بأغنية جديدة "مش مجرد حب" ويواصل تحضيرات ألبومه "مش لاقيكي"

يستعد الفنان رامي جمال لطرح أحدث أعماله الغنائية غدًا الإثنين، والتي تحمل عنوان "مش مجرد حب"، ضمن ألبومه القادم "مش لاقيكي"، وتأتي هذه الأغنية لتكون استكمالًا لمشواره الفني الغني، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "يا قلبي مين"، والتي طرحها الأسبوع الماضي.

يرصد الموجز تفاصيل الألبوم الجديد للفنان رامي جمال فيما يلي:

رامي جمال

أغنية رامي جمال "مش مجرد حب"

يأتي العمل الجديد "مش مجرد حب" للفنان رامي جمال ليحمل توقيع نخبة من صناع الموسيقى في الوطن العربي، حيث كتب كلمات الأغنية الشاعر رمضان محمد، ولحّنها محمود أنور، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي أسامة الخطيب.

ويُتوقع أن تنال الأغنية صدى واسعًا بين جمهور رامي جمال، خاصة لما تحمله من طابع رومانسي يمسّ المشاعر ويعكس أسلوبه الفني المميز.

أغنية "يا قلبي مين" تتصدر التريند

وكان رامي جمال قد أطلق منذ أيام قليلة أغنية "يا قلبي مين"، والتي حصدت تفاعلًا واسعًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، ووزعها موسيقيًا محمود صبري وجاءت الأغنية لتؤكد مجددًا قدرة رامي جمال على تجديد نفسه فنيًا مع كل إصدار جديد.

رامي جمال

تأجيل الألبوم لأسباب فنية وتوقيت مدروس

في وقت سابق، أعلن رامي جمال عن تأجيل موعد إصدار ألبومه الجديد، والذي كان من المقرر طرحه في شهر يناير الماضي، موضحًا أنه فضل الانتظار حتى وقتٍ أنسب ليصل الألبوم إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة، لكن بعد ما خلصت حسّيت إن رمضان قرّب وعاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد وبداية الصيف هو الوقت الأمثل علشان الألبوم يتسمع كويس".

وأضاف: "وبما إني كنت بنزل أغاني باستمرار خلال السنتين اللي فاتوا، حبيت آخد هدنة بسيطة وأخليكم توحشوني، وقولت أشارككم القرار: تحبوا الألبوم يكون فيه أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة أكتر ولا مزيج بين الاتنين؟"

أغنية "حياتي الحلوة"استمرار لمسيرة نجاح رامي جمال

لم يكتفي رامي جمال بالأعمال السابقة، بل طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية "حياتي الحلوة" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ليؤكد استمراره في تقديم أعمال متنوعة ترضي مختلف الأذواق.

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