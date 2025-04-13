سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بعد تباين أسعار العملات

أسعار العملات اليوم.. شهدت الأسعار الأجنبية والعربية تباينا ملحوظًا ومنها سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-4-2025، في البنوك المحلية وشركات الصرافة الرسمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويأتي تراجع سعر الجنيه الاسترليني في إطار تحركات سوق الصرف وتأثره بعدة عوامل، أبرزها استقرار المعروض من النقد الأجنبي، وارتفاع تدفقات العملة الصعبة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار السوق.

سعر الجنيه الاسترليني

وانعكس هبوط أسعار العملات اليوم ومنها سعر الجنيه الاسترليني على عدد من العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي انخفض سعره في عدد من البنوك مقارنة بتعاملات الأمس، إلى جانب ارتفع أسعار كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وكذلك بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بعوامل موسمية، كما يمكن أن يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية،

ويواصل المتعاملون في السوق مراقبة حركة أسعار الصرف عن كثب، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتطورات المحلية التي قد تؤثر على السوق في الأيام المقبلة.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد تباينها بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 إبريل 2025 والتي جاء على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 66.39 جنيه للشراء، و67.43 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 66.37 جنيه للشراء، و67.42 جنيه للبيع وفقًا لبنك مصر.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 51.17 جنيه، وسعر البيع 51.30 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وصعد سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 58.13 جنيه، والبيع عند 58.29 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

بينما نزل مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.63 جنيه، والبيع عند 13.67 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.93 جنيه، والبيع عند 13.97 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وارتفع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 166.49 جنيه، فيما جاء البيع 167.36 جنيه.

اقرأ أيضا:

المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر

سعر انبوبة الغاز اليوم للمستهلك.. بعد تحريك أسعار الوقود