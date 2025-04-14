موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، قمة ساخنة تجمع فريق ريال مدريد ضد أرسنال ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز لتعويض خسارته الكبيرة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يكفي أرسنال التعادل أو الخسارة بفارق هدفين لتجاوز عقبة الريال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

القمة النارية التي تجمع فريق ريال مدريد ضد أرسنال ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الأربعاء 16 إبريل الجاري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

يمكنك متابعة مواجهة فريق أرسنال ضد ريال مدريد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أرسنال

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق أرسنال مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواتميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ابراهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ريال مدريد

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد نظيره فريق ريال مدريد والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جاكوب كيويور – لويس سكيلي

خط الوسط: جورجينيو – ميكيل ميرينو – ديكلان رايس

خط الهجوم: إيثان نوانيري – رحيم سترلينج - لياندرو تروسار.

ريال مدريد ضد أرسنال

جدول مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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