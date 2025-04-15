الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .. إليك الخطوات والرابط

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. تزايد اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، أصبح كارت الخدمات المتكاملة أداة رئيسية لدعم هذه الفئات وتلبية احتياجاتها. يهدف هذا الكارت إلى توفير مجموعة من المزايا التي تشمل الرعاية الصحية، التعليم، وفرص العمل، إلى جانب تسهيلات أخرى تسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد ذوي الإعاقة

التفاصيل الكاملة لكيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان، موضحة أن جميع الخدمات التي تتم لهؤلاء الفئات تكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025 ، ويعرض الموجز وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أبرز المعلومات عن كيفية وخطوات وطرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025:

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

- الدخول للموقع المخصص للاستعلام من الرابط هنا.

- الدخول بالرقم القومي الخاص.

- الضغط على كلمة الاستعلام

- كارت الخدمات المُتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويسهم في تلبية احتيجاتمهم من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية وإعفاء السيارات.

- الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني.

الدخول للموقع المخصص للتقديم، عبر الرابط.

- سجل البيانات بدقة.

- ملئ البيانات الشخصية.

- بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بالمواطن، ويرجى الاحتفاظ به.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

- متابعة الطلب بالاستعلام عنه من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.



مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة لحامليه العديد من الفوائد، أهمها كالتالي:- الحصول على فرص توظيفية تصل إلى 5% في القطاع الحكومي.

- تسهيل دمج الأفراد من ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات.

- الحصول على الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية.

- الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية وشراء السيارات الخاصة.

- الإعفاء من المصاريف الدراسية في مدارس التعليم الأساسي.

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