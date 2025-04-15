التعليم تكشف تفاصيل واقعة تعدي مدير مدرسة على طالب إعدادي بكفر الشيخ

مشاجرة بين مدير المدرسة وطالب خارج أسوار المدرسة.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتعدي مدير مدرسة في كفر الشيخ على طالب بالصف الثالث الإعدادي بالضرب، ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة.

وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت يوم الإثنين 14 أبريل 2025، خارج سور مدرسة الربع الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، حيث نشبت مشاجرة بين مدير المدرسة (م.ش) وطالب بالصف الثالث الإعدادي يُدعى (ش.م).

سبب الواقعة.. مغازلة الطالبات

بحسب تقرير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن الواقعة بدأت عندما قام الطالب بمغازلة عدد من الطالبات أثناء دخولهن إلى المدرسة، ما دفع مدير المدرسة إلى التدخل بطريقة غير تربوية، حيث اعتدى على الطالب بالضرب مما أسفر عن إصابته بجرح خلف الأذن.

تصعيد غير مبرر.. احتجاز الطالب في مكتب المدير

أكدت الوزارة أن مدير المدرسة لم يكتفِ بالاعتداء الجسدي، بل قام باصطحاب الطالب إلى داخل المدرسة واحتجزه في مكتبه، قبل أن يُسلمه للشرطة بناءً على بلاغ رسمي تقدم به ضد الطالب.

وفي تطور سريع، توجه مدير إدارة بلطيم التعليمية إلى قسم الشرطة، وتم إنهاء احتجاز الطالب وتسليمه إلى ولي أمره، مع التأكيد على أن الواقعة تخضع الآن للتحقيق وفقًا للائحة الانضباط المدرسي المعمول بها.

استبعاد مدير المدرسة وفتح تحقيق عاجل

بناءً على تعليمات صادرة من مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم استبعاد مدير مدرسة الربع الإعدادية المشتركة من منصبه، ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية ببلطيم لحين انتهاء التحقيقات، كما تم تحويل القضية إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التعليم تؤكد التزامها بحماية الطلاب

من جهتها، شددت وزارة التربية والتعليم على رفضها الكامل لأي تجاوزات سلوكية من جانب أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية، مؤكدة التزامها التام بحماية حقوق الطلاب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي في جميع الحالات المشابهة.

وتتابع الوزارة عن كثب مجريات التحقيق، مؤكدة أن العقوبات ستُطبق بحزم على أي مخالفات يتم التثبت منها، في إطار الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومُنضبطة.

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