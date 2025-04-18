موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة فريق بيراميدز ضد أورلاندو صراع شرس لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

يبحث فريق بيراميدزعن تحقيق نتيجة جيدة أمام صن داونز قبل خوض مواجهة العودة مساء الجمعة 25 إبريل الجاري بالقاهرة للاقتراب من حسم تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

بيراميدز يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس

يختتم فريق بيراميدز تدريباته مساء اليوم الجمعة ، استعداداً لمواجهة أرولاندو بيراتس ويشمل مران اليوم بعض الجمل الخططية التي من المنتظر تنفيذها خلال تلك المواجهة.

موعد مواجهة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

مواجهة فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام في جنوب أفريقيا في السادسة مساء غد السبت الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد الدفاع الجوي مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

يتم مشاهدة مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

قائمة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

وتضم قائمة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- يوسف نادر.

خط الدفاع: على جبر- كريم حافظ- محمد الشيبي- أحمد سامي- محمود مرعي- محمد حمدي- طارق علاء- أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- مهند لاشين- عبدالرحمن مجدي- صديق إيجولا- أحمد توفيق- رمضان صبحي- محمود دونجا- أحمد عاطف قطة- وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما- دودو الجباس- مروان حمدي- فيستون ماييلي.

تشكيل بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

يرصد الموجز، تشكيل فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف