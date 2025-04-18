مواجهات نارية بـ الدوري الإنجليزي غدا.. مانشستر سيتي ضد إيفرتون في المقدمة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهات نارية بمسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ 33 من البطولة والتي تشهد مواجهات ساخنة تحسم مصيرالبريميرليج.

تشهد هذه الجولة مواجهة قوية تجمع فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون كما يلتقي ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي، ويسعي فريق ليفربول خلال هذه الجولة لتحقيق الفوز أمام ليستر سيتي، لتعزيز موقعه بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزيالتي يحتلها برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي غدا السبت

برينتفورد ضد برايتون - 4 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث - 4 مساء

إيفرتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساء

وست هام ضد ساوثهامبتون - 6 مساء

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 6 مساء

الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 33

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 33 ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 - نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5-مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

17- وست هام، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

ليفربول ضد ليستر سيتي

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق ليستر سيتي، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غد الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

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