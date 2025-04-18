القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، مباراة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق إيفرتون في ظل المنافسة علي الصعود إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون

مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الرابعة مساء غد السبت الموافق 19 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يتم نقل مواجهة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 - نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5-مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

17- وست هام، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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