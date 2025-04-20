موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الجانرز، مباراة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق إيبسويتش تاون لملاحقة ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها الريدز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل فريق إيبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة.

موعد قمة أرسنال أمام إيبسويتش تاون

قمة فريق أرسنال أمام نظيره إيبسويتش تاون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

أرسنال ضد إيبسويتش تاون

التشكيل المتوقع لـ أرسنال ضد إيبسويتش تاون

نستعرض تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد إيبسويتش تاون والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل،لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يمكنك مشاهدة قمة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهة أرسنال ضد إيبسويتش تاون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- نوتينجهام فورست 57 نقطة

6- أستون فيلا، 57 نقطة.

7- تشيلسي 54 نقطة

8- بورنموث، 45 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- وست هام، 36 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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