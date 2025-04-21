جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 34

يترقب عشاق كرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 34 من البطولة والتي تشهد مواجهات شرسة وقد تشهد هذه الجولة حسم مصيرالتتويج بلقب البريميرليج.

تشهد هذه الجولة مواجهة قوية تجمع فريق ليفربول ضد نظيره فريق توتنهام، ويسعي فريق ليفربول خلال هذه الجولة لتحقيق الفوز أمام توتنهام للتتويج رسميا ببطولة الدوري الانجليزي قبل أربع جولات من خط النهاية، بينما يواجه فريق أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة نظيره كريستال بالاس.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 34

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 34 ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد توتنهام

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 27 إبريل الجاري.

التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد توتنهام

نستعرض تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق توتنهام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول أمام توتنهام

يتم نقل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

اقرأ أيضًا:





