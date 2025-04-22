siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads

بيزنس وبورصة

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي  الترم الثاني 2025، باعتبار أن مرحلة الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب وأسرهم.

وقررت  وزارة التربية والتعليم تعين نظام البوكلت علي جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي لهذا العام وقد تم تجربته في العديد من محافظات مصر خلال الفصل الدراسي الأول وقد حقق غايته المطلوبة، التي تهدف الي تنظيم ورقة الأسئلة مع الإجابات خلال كراسة واحده ومنع عمليات الغش داخل اللجان.

الصف الثالث الاعدادي 

جدول مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الاعدادي لنهائية العام 2025 والتي من المقرر أن تبدء يوم السبت الموافق 31 مايو لتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، أما بالنسبة لجدول الامتحانات الفعلي فمازالت الوزارة في وضع خطة المواد الدراسية خلال الاجتماعات القادمة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا.

وبالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الاعدادي، يكشف الموجز التفاصيل الكاملة بشأن جدول امتحان الشهادة الإعدادية وموعد انتهاء العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية.

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الصف الثالث الابتدائي، يوم السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

تبدأ امتحانات صفوف النقل الإعدادي، من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

لا يفوتك

بعد الزيادة.. قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للمعلمين

شكل البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

موعد امتحانات نهاية العام الدبلومات الفنيه

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025، يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2025.

موعد انتهاء امتحانات التيرم الثاتي 2025

ومن المقرر أن تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، والعام الدراسي الحالي 24-2025،  يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتبدأ بعد ذلك امتحانات الثانوية العامة والشهادات والدبلومات الفنية.

موعد إجازة نهاية العام للطلاب 2025

تنطلق إجازة نهاية العام (الاجازة الصيفية) للشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من الامتحانات التي وثقت نهايتها يوم 4 يونيو 2025 لتبدأ من اليوم التالي 5 يونيو 2025 ليتنظر الطلاب النتائج وانتقالهم الي المرحلة التالية وهي المرحلة الثانوية.

 

اقرأ أيضًا: 

تعرف على موعد ظهور جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني

لا يفوتك

شكل البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

لينك نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

جميع ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.. تفاصيل
تم نسخ الرابط