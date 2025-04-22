يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025، باعتبار أن مرحلة الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب وأسرهم.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعين نظام البوكلت علي جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي لهذا العام وقد تم تجربته في العديد من محافظات مصر خلال الفصل الدراسي الأول وقد حقق غايته المطلوبة، التي تهدف الي تنظيم ورقة الأسئلة مع الإجابات خلال كراسة واحده ومنع عمليات الغش داخل اللجان.

الصف الثالث الاعدادي

جدول مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الاعدادي لنهائية العام 2025 والتي من المقرر أن تبدء يوم السبت الموافق 31 مايو لتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، أما بالنسبة لجدول الامتحانات الفعلي فمازالت الوزارة في وضع خطة المواد الدراسية خلال الاجتماعات القادمة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا.

وبالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الاعدادي، يكشف الموجز التفاصيل الكاملة بشأن جدول امتحان الشهادة الإعدادية وموعد انتهاء العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية.

موعد بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الصف الثالث الابتدائي، يوم السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

تبدأ امتحانات صفوف النقل الإعدادي، من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.

موعد امتحانات نهاية العام الدبلومات الفنيه

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025، يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2025.

موعد انتهاء امتحانات التيرم الثاتي 2025

ومن المقرر أن تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، والعام الدراسي الحالي 24-2025، يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتبدأ بعد ذلك امتحانات الثانوية العامة والشهادات والدبلومات الفنية.

موعد إجازة نهاية العام للطلاب 2025

تنطلق إجازة نهاية العام (الاجازة الصيفية) للشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من الامتحانات التي وثقت نهايتها يوم 4 يونيو 2025 لتبدأ من اليوم التالي 5 يونيو 2025 ليتنظر الطلاب النتائج وانتقالهم الي المرحلة التالية وهي المرحلة الثانوية.

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