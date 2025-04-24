الرئيس الفلسطيني يعلن استحداث منصب نائب الرئيس

عباس يحدد اسم نائبه قريبًا خلال اجتماع تنفيذي للمنظمة.. أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يستعد لتسمية نائب للرئيس، وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع موافقة المنظمة على استحداث المنصب رسميًا، في خطوة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ويرصد الموجز التفاصيل.

لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية

وفي كلمته خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، أكد الرئيس محمود عباس أن المنظمة تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مضيفًا أن "الفلسطينيين يعيشون لحظة تاريخية فارقة أمام تحديات جسيمة تهدد وجودهم".

وأشار محمود عباس أبو مازن إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني سقطوا بين شهيد وجريح منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 2165 عائلة تم محوها من السجلات المدنية.

40 ألف طفل فقدوا والديهم جراء العدوان

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن نحو 40 ألف طفل فلسطيني فقدوا والديهم أو أحدهما نتيجة العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة. واعتبر أن هذه الإحصائية المؤلمة دليل واضح على سياسة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.

أولويات المرحلة المقبلة.. وقف العدوان ورفع الحصار

وضع الرئيس محمود عباس أولويتين رئيسيتين للمرحلة الراهنة؛ الأولى هي وقف حـ. رب الإبا.دة الإسرائيلية فورًا، والثانية هي رفع الحصار المفروض على غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. كما طالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من القطاع.

موقف مصر.. دعم استراتيجي للقضية الفلسطينية

أثنت منظمة التحرير على الموقف المصري الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الموقف كان له تأثير كبير في تعزيز صمود الفلسطينيين ودعم التحركات السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان.

الاحتلال يستهدف المدنيين والطواقم الطبية

أشارت تقارير المنظمة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين والطواقم الطبية بشكل ممنهج، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وفي السياق ذاته، قال أحد قادة منظمة التحرير إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى مصر تأتي في إطار جهود دولية مكثفة لحشد التأييد الدولي لوقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى تنسيق مستمر بين الأطراف الإقليمية والدولية لفرض وقف فوري لإطلاق النار.

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