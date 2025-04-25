موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، المواجهة الساخنة التي تجمع فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس ، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز بعد تعادله سلبيا خلال لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين، بينما يسعي أورلاندو لتحقيق الفوز أو التعادل الايجابي في القاهرة حيث مازالت تطبق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأفريقية.

موعد ماتش بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

يلتقي فريق بيراميدز ضد نظيره فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، علي ملعب الدفاع الجوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 25 ابريل الجاري.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام أورلاندو

يقود الحكم الجابوني باتريس مبيامي، مباراة بيراميدز ضد أورلاندو ويعاونه كل من ألفيس نويبي من الكاميرون كمساعد أول، وبوريس ديستوجا من الجابون كمساعد ثانٍ، فيما تم تعيين أحمد علي من تنزانيا حكماً رابعاً.

ويضم الطاقم الإداري للمباراة بشرى مأمون من السودان كمراقب للمباراة، وفيكتور لوال من جنوب السودان كمنسق عام، إلى جانب كواديو بورو من كوت ديفوار كمراقب للحكام، وعبد المالك أبو بكاري من النيجر كمنسق إعلامي، بالإضافة إلى إيفانز أوتشارو من كينيا كمنسق أمني.

بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس

شكيل بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يرصد الموجز، تشكيل فريق بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

القنوات الناقلة لقمة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يمكنك مشاهدة قمة فريق بيراميدز أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

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