القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا

يترقب عشاق الكرة حول العالم، المواجهة المنتظرة التي تجمع فريق برشلونة ضد ريال مدريد ، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

يدخل كل فريق تلك القمة النارية باحثا عن الفوز للتتويج بـ كأس ملك الإسباني، ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 76 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

يلتقي فريق برشلونة ضد نظيره فريق ريال مدريد، مساء غد السبت الموافق 26 ابريل الجاري، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، وذلك في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لماتش برشلونة ضد ريال مدريد

يمكنك متابعة مباراة فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد،عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمباريات كأس ملك إسبانيا، وبالتحديد على قناة SSC SPORT 1 HD.

برشلونة ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، روبيرت ليفاندوفسكي.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني قبل مواجهة الفريقين بنهائي كأس ملك إسبانيا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- ريال بتيس 54 نقطة.

6- فياريال 52 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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