التباين يخيم على أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء الموافق 29-4-2025 مع ختام التعاملات في البنوك وشركات الصرافة، حيث شهدت بعض العملات استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت أو انخفضت أسعار أخرى، وذلك نتيجة لتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

ويعد سوق العملات من أكثر الأسواق تأثرًا بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل قرارات البنوك المركزية، وتغير أسعار الفائدة، وحركة التجارة الدولية، لذا، فإن متابعة أسعار العملات اليوم أصبح ضرورة للعديد من المستثمرين والمواطنين المهتمين بسوق الصرف.

أسعار العملات اليوم

ويؤثر تباين أسعار العملات اليوم بشكل مباشر على الاستيراد والتصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، وحتى على سعر السلع والخدمات المحلية.

وخلال السطور التالية، سوف نعرض لكم أسعار العملات اليوم في البنوك الذي شهد تباينًا مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التباين قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بعوامل موسمية، كما يمكن أن يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ويواصل المتعاملون في السوق مراقبة حركة أسعار الصرف عن كثب، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتطورات المحلية التي قد تؤثر على السوق في الأيام المقبلة.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد تباينها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025 والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.74 جنيه، وسعر البيع 50.88 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما قفز سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 57.73 جنيه، والبيع عند 57.89 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.53 جنيه، والبيع عند 13.56 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وثبث سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.81 جنيه، والبيع عند 13.85 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 165.66 جنيه، فيما جاء البيع 166.16 جنيه.

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