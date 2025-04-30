ترامب: أشعر بالتشاؤم تجاه مستقبل أوكرانيا و أحاول إنقاذها

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشاؤمه فيما يتعلق بمستقبل أوكرانيا، موضحاً أنه في حال إستمرار الحرب مع روسيا، فإن أوكرانيا "ستسحق " المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب : الوقت يداهم أوكرانيا و أسعى لإنقاذها

و أوضح ترامب أنه مازال يسعى لإنقاذ أوكرانيا بوسائل غير تقليدية على حد تعبيره.

و أشار ترامب إلى أن الوقت ليس في صالح الجانب الأوكراني قائلاً : "أنا أنقذ هذه الدولة... إنها تقترب من الانهيار وسحقها بشكل كامل".

لافتاً إلى أنه قد قدم الدعم سابقاً بتزويدها بصواريخ "جافلين" المضادة للدروع خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكنه تجنب التعهد مجدداً بتسليح أوكرانيا،

و أكتفى بالقول : "المعونة لا تقتصر على البنادق والدبابات هناك أدوات أخرى أكثر فاعلية مثل العقوبات والضغوط الاقتصادية".



كما أتهم إدارة سلفه بأنها وضعت العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة، قائلاً: "لو بقي بايدن في الحكم لعام إضافي، كنا سنجد العالم على شفى كارثة كبرى لكن هذا لن يحدث الآن".

الكرملين لسنا على ثقة من إنضمام أوكرانيا لمحادثات السلام

من جهته فقد أعلن الكرملين ،الثلاثاء، أن موسكو لم تتلقى حتى الآن رد من أوكرانيا بشأن العروض التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام مباشرة.

و أشار المتحدث بإسم الكرملين أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستنضم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام الذي أعلنه للشهر المقبل.

و أضاف دميتري بيسكوف للصحفيين: "كان الرئيس بوتين هو من قال مرارًا أن روسيا مستعدة، دون أي شروط مسبقة، لبدء عملية المفاوضات ولم نسمع ردًا من نظام كييف حتى الآن".

وكان الكرملين قد أعلن، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قرر وقف إطلاق نار بسكل مؤقت خلال العطلات الرسمية من 8 إلى 11 مايو تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الكرملين: "ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها، وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة، سترد القوات المسلحة الروسية رداً مناسباً وفعالاً".

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